Hollywood, ma dove guardi? Il vero spettacolo qua è la Fiorentina

Chris Pine ha le braccia alzate, De Gea è a terra e sembra un gol fatto, ma il portiere spagnolo apre la gamba e cancella l'esultanza dell'attore che interpreta il capitano Kirk nell'ultima saga di Star Trek. Stellare è la parata del numero 43, ancora una volta decisivo, magica la Fiorentina che riesce sempre a far quadrare i conti, anche quando gli avversari azzeccano la partita e la mettono in difficoltà. Quella magia di cui Palladino va parlando da settimane si vede in momenti come questo . Una magia tipo quella di Doctor Strange, uno dei personaggi che hanno portato un altro spettatore vip di oggi, Benedict Cumberbatch , nell'olimpo del cinema.

Ma non ci vuole Sherlock Holmes, altra interpretazione riuscitissima di Cumberbatch, per capire quale sia il vero spettacolo di questo autunno: la Fiorentina di Palladino, che sta strappando i titoli alle più quotate avversarie, viaggiando alla pari con vere e proprie corazzate come Atalanta, Inter e Napoli e sopra a big come Juventus e Milan, staccate rispettivamente di 3 e 9 punti con una partita in meno per i rossoneri che prima o poi recupereranno la gara di Bologna.