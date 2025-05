Fiorentina come l’Inter, anzi un po’ peggio: Inzaghi ha Taremi, Palladino Zaniolo

A braccetto col biscione, nel bene e nel male

Però il problema, nel caso della Fiorentina, è lo stesso dell'Inter: troppi impegni in calendario, troppo grande la differenza tra i "titolarissimi" e quelli che dovrebbero dar loro respiro. E non solo come valore sulla carta, ma anche quanto a rendimento in campo, da parte di giocatori che per curriculum avrebbero dovuto rappresentare puntelli ideali all'organico, e invece hanno fornito un apporto pressoché nullo: Taremi per l'Inter, Zaniolo per la Fiorentina, Zielinski per l'Inter, Ndour per la Fiorentina. E chi vi scrive queste righe ammette senza vergogna che era convinto della bontà di tutte e quattro queste operazioni. Se vogliamo il quadro è pure peggiore, dato che i due viola sono costati una manciata di milioni mentre i due nerazzurri sono arrivati a parametro zero.