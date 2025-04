Chi doveva riposare ha fatto danni: Palladino sarà costretto a cambiare modulo?

Intendiamoci: la Fiorentina ha rispettato il pronostico, ha portato a casa la vittoria e parte avanti, ancora più avanti, rispetto al Celje nell'ottica di riservarsi un posto tra le migliori quattro di Conference League per il terzo anno consecutivo . Lo ha fatto facendo riposare tanti interpreti importanti, gestendo le energie e sfruttando a proprio vantaggio episodi favorevoli, era tutto quello che si poteva chiedere allo spartito della gara in Slovenia in un momento in cui il sogno Champions passando dal campionato non è ancora tramontato . Palladino ha cercato di coniugare la voglia di portarsi avanti nel doppio confronto e la necessità di gestire le energie e il risultato, vittoria, ci dice che ce l'ha fatta. Missione compiuta.

Però, e questo lo ha detto il mister a Sky prima di noi, l'unico peccato è aver subito il gol del 2-1 che è stata una disattenzione. Sta tutta qua la sostanza in vista del ritorno: se la Fiorentina ci mette attenzione per i restanti novanta minuti, già è superiore rispetto all'avversario, in più gioca in casa e parte con un gol di vantaggio. L'obiettivo è vicino, eppure ci sono stati degli sgambetti inattesi. Da parte dei due Nicolò, uno in campo per il turnover e uno subentrato ma in genere titolare. Zaniolo, facendosi ammonire con una rincorsa pur generosa, costringerà uno tra Kean e Gudmundsson (o entrambi...) a scendere in campo dall'inizio al ritorno; Fagioli, con un errore che ha ricordato quello commesso contro il Panathinaikos, ha permesso agli avversari di riaprire il discorso qualificazione. Nulla che inquini eccessivamente il giudizio sulla bontà di quanto sta facendo il numero 44, ma si parla di una partita in controllo riaperta improvvisamente sia sul singolo sia sul doppio confronto.