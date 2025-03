Senna: “Che ricordi con Rossi. Con lui eravamo all’apice in Liga”

Le parole di Marcos Senna, ex compagno di Giuseppe Rossi al Villareal, proprio sul protagonista del Pepito Day

Marcos Senna, ex centrocampista e capitano del Villareal (dal 2002 al 2013) e della nazionale spagnola, nonché compagno di squadra proprio di Giuseppe Rossi nei "Sottomarini gialli", ha parlato al termine della partita d'addio al calcio dell'ex 49 viola. Ecco le sue dichiarazioni:

Che giocatore era Rossi al Villareal?

"Con Giuseppe ho bellissimi ricordi. Una persona, come ben sapete, eccellente, si merita questo giorno. Ha avuto una grande carriera, è stato un grandissimo giocatore. Io mi sento un privilegiato a poter partecipare a questa giornata, del suo ritiro ufficiale. A Giuseppe gli auguro il meglio, da ora deve essere un nuovo inizio, e se lo deve godere. Il nostro Villarreal era una grande squadra, Giuseppe era parte di quella formazione. Siamo stati anche vice-campioni in Liga, Giuseppe in poco tempo era il miglior marcatore della storia del club, adesso lo ha sorpassato Gerard Moreno. Noi del Villarreal ci ricordiamo di Giuseppe, rimarrà nella storia del club. Il minimo che potevamo fare era venire qui, e dare a Giuseppe quello che lui ha dato a noi"