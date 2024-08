Senigagliesi (Grosseto) a VN: “Pongracic dal vivo fa impressione. E che qualità”

Ciao Luca, intanto raccontaci le emozioni del gol

"Bellissimo, nonostante fosse solamente un'amichevole pre campionato, segnare un gol a una squadra di Serie A, non banale come la Fiorentina, è sempre una grandissima emozione. Dispiace un po' per il risultato finale, ma siamo solo all'inizio della preparazione"