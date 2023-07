Se non altro, dopo il “Marakanazo” di solito arriva Pelé

Il termine "Maracanazo" (in portoghese Maracanaço) si riferisce alla sconfitta contro ogni pronostico del Brasile nella partita finale dei Mondiali contro l'Uruguay, il 16 luglio 1950, al Maracanã di Rio de Janeiro. 73 anni e qualche giorno dopo, da Rio de Janeiro si passa a Belgrado, e dal Maracanã si passa al Marakàna, lo stadio della Stella Rossa . Il risultato è comunque inaspettato, per lo meno nelle dimensioni, anche se non lascia nel popolo Viola la stessa cicatrice che lasciò in dote a quello verdeoro (a proposito, lo sapevate che il Brasile allora non era verdeoro, ma bianco e blu? I colori verdeoro vennero adottati proprio dopo la tragedia del 1950).

A Belgrado la Fiorentina non si giocava niente - volendo essere cattivi, si può dire al limite che in mezz'ora si è giocata l'orgoglio -, ma come ha detto con lucidità capitan Biraghi, non bisogna dare troppo peso a un'amichevole estiva persa contro una squadra molto avanti nella condizione fisica. Anche se fare certe figure non piace a nessuno. Il vero Maracanazo, per la Fiorentina, si è consumato a Praga, in quello che possiamo chiamare facendo un calco l'Edenazo, dal nome dello stadio in cui Igor, novello interprete della salida dezerbiana a Brighton, ha frantumato i sogni viola perché "non è scappato prima". C'è da pazientare. Anche perché non sappiamo ancora se ci potremo riprovare in questa stagione. L'acquisto di Parisi per una fascia che ha già Biraghi lascia intendere di sì, ma non ci facciamo troppo la bocca.