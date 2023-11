Scouter viola: Pioli is on fire, o in ferie. Jovic e Camarda, incubo o finzione?

Jovic o Camarda, in ogni caso non sarà un successo

E adesso si passa all'attacco. Il timore di tutti i tifosi viola in questi ultimi sette giorni: "Tutti ma non Jovic". In effetti il serbo non sta brillando, per essere gentili con lui. 2 tiri in porta in 260 minuti, il nulla. Ma la mente del tifoso non guarda i dati. Oltre a Jovic però non è finita qua, perché c'è il ragazzo dei record, Francesco Camarda. E qui la mente dei fiorentini, abituati a cocenti delusioni in queste occasioni, si prepara al peggio. Prendere gol da un quindicenne o da Jovic, in ogni caso non sarebbe il massimo. Ma tornando seri Giroud è una delle chiavi per Pioli, il suo gioco aereo è spesso ossigeno puro nei momenti difficili. Le sua abilità spalle alla porta, dove sembra un ballerino mancheranno, oltre ai suoi 8 gol stagionali. Sarà invece Chukwueze a sostituire Leao, la scheggia impazzita ex Villarreal, velocissimo e fortissimo negli uno contro uno, almeno in Spagna. Oltre a Capitan America Pulisic, vera icona sportiva made in Usa e ottimo giocatore. Pericoloso in area con i suoi 3 tocchi negli ultimi metri a gara, e con i suoi tagli centrali, nella anacronistica posizione di destro che gioca a destra. Un tridente inedito per tutti Pioli compreso. Un punto in comune con i viola? I cali nelle riprese, il Milan ne ha fatto un piccolo marchio di fabbrica ultimamente. Rimontato 2-2- con il Lecce (Fiorentina docet), stesso risultato a Napoli, gol preso contro la Juve nella ripresa, e lo stesso dicasi per la gara contro l'Udinese. Si prevede un secondo tempo da goal sulla schedina.