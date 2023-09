VN – Sandrelli: “Caro Gasperini, perda con un sorriso e…”

Se si vuole fare confronti non ci si può limitare agli ultimi anni. L’Atalanta (anche se ora la chiamano Dea) è un’ottima società il cui palmares però non regge al cospetto di quello viola. Nell’immaginario collettivo quando si parla di nerazzurri si pensa a Milano e non a Bergamo. E’ vero che la si definisce regina della provinciali ma poi si aggiunge che è la migliore tra quelle città non capoluogo di regione e tra quelle che non hanno mai vinto lo scudetto. Nonostante ciò quanto fatto ha consentito ai Percassi la vendita della società a degli americani di Boston.

Ma quella vista a Firenze domenica è una specie di ex Atalanta con troppe distrazioni difensive e poco talento. La Fiorentina, nonostante tutto, ha vinto di un gol ma anche di tanto carattere in più. Ecco la voglia dei fiorentini è quella di tornare a rivaleggiare con le prime della classe. Come si dice, gli amici devono essere sinceri e i nemici importanti. Caro Gasperini, visto che non la possiamo contare tra gli amici, perda con un sorriso e non vada a cercare scuse.

