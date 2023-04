Roma + Riad: così la Fiorentina torna nel calcio che conta

Two is megl che one. La citazione è vecchia di qualche anno così come da qualche anno (anche se un po' meno) la Fiorentina non si sedeva al tavolo dei grandi. Gli ultimi anni della gestione Della Valle e i primi dell'era Commisso avevano visto scivolare la squadra viola ai margini del calcio che conta. Almeno fino alla serata di ieri. Vero che nel frattempo era arrivato il settimo posto dello scorso campionato e il cammino attuale fino alla semifinale di Conference League. Traguardi preziosi per il popolo viola, ma talvolta un po' snobbati dall'esterno. La vittoria nel doppio confronto con la Cremonese, spalanca invece le porte a due appuntamenti ambiti da tutti. La finale di Coppa Italia del prossimo 24 maggio a Roma contro l'Inter, ma anche la Final Four di Supercoppa che si disputerà in Arabia Saudita nel gennaio 2024.