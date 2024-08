Rinforzarsi cedendo Nico si può, ma la storia recente dice il contrario

Il portiere? Dipende dall'ambizione...

L'altro nodo è ovviamente il centrocampo. Detto che per Tessmann ballano ancora le commissioni per gli agenti, resta da trovare un altro giocatore titolare da mettergli a fianco. Ecco. Si potrebbe anche rinunciare all'acquisto di un altro calciatore d'attacco oltre al sostituto di Nico, ma soltanto a patto che si vada a prendere un centrocampista da 15/20 milioni. Del resto, sono quelli i calciatori che (in teoria) garantiscono un salto di qualità. Un Locatelli, tanto per fare un nome certamente gradito e già cercato dalla Fiorentina, o comunque qualcuno come lui. E poi il portiere. Lo diciamo da tempo, spesso incontrando il fastidio di dirigenti o tifosi: se l'obiettivo è stare tra il settimo, l'ottavo o il nono posto va benissimo Terracciano. Altrimenti (e Palladino la pensa così) serve qualcosa di meglio. Per intenderci: via Nico, dentro un portiere forte, due centrocampisti titolari di cui uno almeno di grande spessore (contando magari anche sui soldi che dovrebbero arrivare per Amrabat), Gudmundsson e se possibile (grazie anche ad altre cessioni) un altro giocatore offensivo di livello. Ecco. Fosse questo il mercato, considerando che sono già arrivati Colpani e Kean (su Pongracic è giusto aspettare per esprimere giudizi) allora, forse, la Fiorentina ne uscirebbe rinforzata. Altrimenti, sarebbe altissimo il rischio di indebolirsi. Ce la faranno? Riusciranno Pradè e soci a mettere in piedi una rosa che sul serio (e non a parole) sia in grado di lottare per il quinto o sesto posto pur perdendo il miglior giocatore? Alle prossime settimane l'ardua risposta.