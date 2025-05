Richardson vuole crescere, ma oggi niente step back. Il futuro passa da Roma

Per Amir Richardson quella di oggi è un'occasione da sfruttare al massimo. Il suo futuro passa da sfide come quelle di oggi

Sembra passata una vita dalla scorsa estate, ma soltanto alcuni mesi fa Amir Richardson arrivava a Firenze con tante aspettative. Il marocchino fu il primo acquisto del nuovo centrocampo viola. Non a caso nelle giornate iniziali del campionato Raffaele Palladino si era affidato proprio a lui, data la totale assenza di alternative. Poi la tempesta sul mercato, sul gong finale arrivano Bove, Cataldi ed Adli. Così la Fiorentina trova la quadra, e nonostante l'indisponibilità di Bove, per l'ex Reims lo spazio cala sempre di più. Un vero e proprio step back, come si direbbe in quel gergo cestistico tanto caro a suo padre Michael Ray. A gennaio la situazione non migliora, complici gli arrivi di Fagioli e Ndour.