Riccardo Sottil: il diritto di sbagliare, il dovere di rialzarsi

Riccardo Sottil deve ancora affermarsi in questa Fiorentina, ma il suo rinnovo conferma il fatto che il suo futuro avrà tinte viola

Riccardo Sottil rimane uno dei tanti punti interrogativi che sta caratterizzando la stagione viola. Il giovane figlio d'arte, ancora non è riuscito ad incidere in maniera importante con 8 presenze in campionato, un gol e un cartellino rosso. Nonostante ciò l'ex Cagliari sarà uno dei tasselli su cui si baserà la Fiorentina del futuro. La società è stata molto chiara e il suo rinnovo fino al 2026 allontana ogni dubbio sul suo futuro in viola.