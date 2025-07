Retegui fa un “assist” alla Fiorentina e a Kean: un motivo in più per restare

I giorni passano lenti. Se li conti uno per volta aspettando una svolta, baby. Bisogna che non ci pensi...

E' una canzone di Jovanotti, ma sembra scritta apposta per Moise Kean e la sua clausola. Siamo diventati un po' tutti ripetitivi e la speranza è di continuare ad esserlo fino al 15 di luglio, ripetendo che nessun club si è fatto avanti. In realtà uno c'è stato, ha fatto sapere di poter versare i 52 milioni alla Fiorentina, ma si è visto rispondere "no, grazie" dal bomber viola. Il riferimento è ovviamente all'Al Qadsiah, nome sconosciuto fino a poche settimane fa, diventato attore protagonista del mercato internazionale fino a riuscire a portarsi a casa il capocannoniere dell'ultima Serie A ovvero Mateo Retegui. Lui ha detto sì ai soldi arabi (si parla di 20 milioni a stagione) e pazienza se dovrà lasciare il calcio che conta dopo appena un paio di stagioni. Tutto questo può diventare però un assist per lo stesso Kean... e magari per la Fiorentina.