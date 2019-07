Ranieri si gioca la conferma in viola, tutte le opzioni in ballo. La decisione sul futuro…

C’è anche Luca Ranieri tra le note più liete (fino ad ora) della tournée americana della Fiorentina. Nella gara contro l’Arsenal il difensore ha confermato di avere una personalità fuori dal comune per un classe ’99. Solo un’amichevole, e con i giovani è sempre bene andarci con i piedi di piombo.Tutto vero, ma carattere e talento non mancano all’ex canterano gigliato. Montella lo confermerà nella rosa della prima squadra oppure sarà nuovamente ceduto in prestito? Il suo futuro – da quello che abbiamo raccolto – si deciderà al rientro dagli Stati Uniti, quando il suo agente affronterà l’argomento assieme alla dirigenza della Fiorentina.

Al momento tutte le opzioni sono in ballo, anche la conferma in viola. La fiducia del tecnico è un’indizio, ma la sovrabbondanza nella zona centrale della difesa (Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Vitor Hugo, Rasmussen, Hristov e lo stesso Ranieri) è un fattore che va tenuto in considerazione. Da mettere in conto anche il poco spazio che Ranieri potrebbe trovare a Firenze. Non il massimo per un ragazzo di 20 anni… IL PARERE DELL’EX ALLENATORE (ED EX VIOLA) A VN: “LUCA? MEGLIO TERZINO”