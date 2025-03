Ranieri: “Kean e Bati? Sono differenti, ma brava la società. Palladino mi piace”

Claudio Ranieri elogia il lavoro di Raffaele Palladino a Firenze. Mentre non scomoda paragoni difficili tra Kean e Batistuta

Claudio Ranieri ha lasciato un bellissimo ricordo a Firenze, con ben due trofei portati in bacheca. Il bis Coppa Italia-Supercoppa del 1996 è ancora nei cuori dei tifosi viola. In quegli anni l'attuale tecnico della Roma ha allenato Gabriel Omar Batistuta . Oggi era presente al Trofeo Maestrelli, ecco la sua opinione su Kean, ed il possibile paragone con Batigol:

"Sono due giocatori differenti. Per me è stato bravo Palladino, ma anche la società a prenderlo e farlo rendere al massimo, per cui complimenti. Mi piace Palladino, è un giovane serio che ha fatto bene e sta facendo bene a Firenze"