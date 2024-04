Quei segnali di insofferenza da stoppare con chiarezza e programmazione

Il Franchi non si riempie — Una dimostrazione in tal senso si è avuta e si ha nelle presenze al Franchi. Contro l'Atalanta (semifinale d'andata di Coppa Italia) erano in poco più di 21.000 allo stadio mentre per la sfida con Brugge sono (al momento) circa 23.000 i biglietti venduti. Non basta insomma la chiusura della Curva Ferrovia per i lavori di restyling per spiegare certi numeri. Significa, evidentemente, che c'è qualcosa che non va. Certo, è vero che la Fiorentina da due anni e mezzo gioca ormai ogni tre giorni e che le persone devono fare i conti con spese e orari spesso impossibili, ma dodici mesi fa valevano le stesse considerazioni eppure era difficile, quasi impossibile, scendere sotto i 30.000. Sarà tutta colpa dell'allenatore, anche in questo caso? Sarà solo perché in tanti non vedono l'ora che se ne vada? Possibile, ma difficile da credere.

Più facile immaginare, per esempio, che quanto successo a gennaio abbia segnato un spartiacque nel rapporto tra la città e la proprietà. Un rischio del quale qualcuno aveva avvertito (ricordando il precedente del 2016) e che si sta probabilmente (e puntualmente) verificando. Del resto, era abbastanza facile da prevedere. La gente vive di sogni e se tu non li alimenti quando ne hai l'opportunità (all'apertura del mercato invernale i viola erano quarti, in piena zona Champions) allora non puoi stupirti che prima o poi ti venga “presentato il conto”. Soprattutto se (anche) per colpa di quella scelta hai buttato via un'occasione più unica che rara. Non solo il recente passato però. A preoccupare chi ama la Fiorentina c'è anche il prossimo futuro. E così torniamo al punto di partenza, alle tantissime incognite su quello che sarà e a voci che certo non possono accendere l'entusiasmo.

La questione allenatore — Prendiamo la questione allenatore: se un tecnico come Italiano pensa di prendere in considerazione eventuali proposte da club come Bologna o in seconda battuta Torino, qualche domanda sarà giusto porsela. O no? Significa, tanto per esser chiari, che vede in quelle società idee e progetti evidentemente più ambiziosi (o concreti) rispetto a quello che gli è stato proposto (sempre che ce ne sia uno) da queste parti. E poi i nomi dell'eventuale sostituto: Sarri non è mai stato preso in considerazione, Palladino avrebbe manifestato dei dubbi, Gilardino sembra essere improvvisamente sparito. Resta Aquilani e, sia chiaro, nessuno a niente contro di lui. Anzi. E' indubbio però che quella soluzione venga interpretata da molti come un passo indietro o, comunque, come la dimostrazione di non aver l'ambizione per salire un gradino in più. Giusto? Teoricamente no. Niente infatti vieta che si possa costruire una bella Fiorentina anche con Alberto in panchina. L'importante però, trattandosi di un allenatore che sarebbe alla prima esperienza in serie A, sarebbe accompagnarlo con parole chiare su quelli che sono i piani: si vuol ripartire dai giovani? Benissimo, basta dirlo. Si è convinti che anche con lui si possa proseguire nel percorso di crescita iniziato con Italiano e che si possa provare a conquistare un'Europa più importante della Conference? Legittimo, ma va detto chiaramente e, soprattutto, mettere sul piatto fatti (e scelte di mercato) conseguenti.

La ricostruzione — Tutto questo, senza contare che ci sarà da ricostruire quasi interamente la squadra. Quarta, Arthur, Bonaventura, Duncan, Belotti, Kouame. Sono solo alcuni dei giocatori che per motivi contrattuali sono come minimo in bilico. E Nico, Kayode, Beltran? Si può comprare anche senza sacrificarne almeno uno di loro o ci sarà necessità di autofinanziarsi? Domandare, si sa, è lecito, e rispondere è cortesia. In questo caso però, sarebbe bene considerarlo un “obbligo”. Parlare senza nascondersi, cercando di coinvolgere e convincere la tifoseria. Il pericolo sennò, è che quei segnali di cui parlavamo prima diventino certezze e sarebbe davvero un enorme peccato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.