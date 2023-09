Quarta alla quarta: se Chino sei, batti un colpo…

Ridendo e scherzando, Martinez Quarta ha appena iniziato la sua quarta (per l'appunto) stagione nella Fiorentina . E dopo tre lunghi campionati, siamo ancora a chiederci quale sia il vero Chino. Quello incerto che si perde completamente l'avversario o il difensore roccioso ma allo stesso tempo tecnico, capace di agire anche da regista aggiunto? La risposta più semplice e, al momento, più aderente alla realtà, è che l'ex River Plate sia questo e quello, che gli alti e bassi facciano parte del suo repertorio. E sono stati proprio questi il limite di Martinez Quarta nella sua avventura in viola, almeno fin qui.

L'(ultima) occasione di Martinez Quarta

Ed è a causa di questo che l'argentino non è mai riuscito a prendersi definitivamente una maglia da titolare nella Fiorentina, perdendo nel frattempo anche la Nazionale di cui era un habitué al suo arrivo in Italia. Insomma la storia ormai è nota e comprende anche un'estate (l'ultima) vissuta con la valigia rimasta riempita a metà e una permanenza a Firenze probabilmente poco convinta, da entrambe le parti. Ma il calcio sa offrire, spesso, una nuova occasione: l'infortunio di Yerry Mina, la coperta rimasta corta e la necessità di Italiano di affidarsi anche a Martinez Quarta. Per un mese abbondante. Potrebbe essere l'ultimo "treno" utile per tornare protagonista nella Fiorentina, tocca al Chino saperne approfittare.