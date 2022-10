“Qualcosa di diverso…”: tutte le carte nel mazzo viola di Italiano

No, non si tratta di una partita a poker, anche se il titolo potrebbe ingannare. La Fiorentina è chiamata a dare una svolta alla sua stagione e per farlo, deve iniziare a portare a casa i risultati. Oggi, alle ore 21.00, la squadra di Italiano capirà se le stelle europee accompagneranno ancora la loro stagione, perché la partita con gli Hearts non sarà un vero e proprio spareggio, ma poco ci manca. Dopo la conferenza stampa dell'allenatore viola, c'è tanta curiosità sulla scelta degli interpreti viola, con la parola "cambiamento" che fluttua nell'aria ormai da un po' di tempo. Andiamo a vedere quali potrebbero essere le carte in mano a mister Italiano e il modo con cui intende scoprirle sul tavolo di gioco.

Non a tutti piacciono i numeri, ma nel calcio non sono qualcosa da sottovalutare. Intorno ai numeri girano le certezze di Italiano e della sua squadra, che mai come in questa stagione, ha dovuto adattarsi e provare soluzioni diverse. Ecco infatti, che il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 è diventato sempre più concreto, con la figura del trequartista come punto di riferimento. Contro il Verona, Barak ha dato il via a questa nuova idea di gioco, ma i risultati sperati non sono arrivati. Ecco che a Bergamo qualcosa è cambiato e da qui Italiano potrebbe far partire la sua rimonta europea. Minuti finali di Atalanta-Fiorentina, Italiano chiama a sé Barak e manda in campo Jovic. Poco dopo, dentro anche Cabral. Tre attaccanti in campo nello stesso momento, contrando anche Koaumè. Qualcosa di mai visto nell'era di Italiano a Firenze. Proprio in quel momento, con il serbo alle spalle del brasiliano e l'ex Genoa sull'esterno che la Fiorentina ha creato le occasioni più pericolose del suo match. Un segnale, che forse rimarrà isolato, ma che ignorarlo sarebbe sbagliato. Così la Fiorentina può cambiare, così Italiano può mostrare quel "diverso" di cui parlava ieri in conferenza stampa, così le speranze europee viola possono rimanere vive.