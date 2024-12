Prodigio Kean, in Europa soltanto Haaland fa meglio per gol segnati ed età

Lo avrà voluto fin dal suo insediamento alla Fiorentina, ma siamo certi che neppure Palladino, con tutto l'ottimismo del mondo, si aspettava un rendimento così dirompente da parte di Moise Kean. Ieri, nonostante un brutto errore, purtroppo decisivo, dal dischetto e una prestazione tutto sommato non brillante, ha timbrato di nuovo il cartellino. Contro l'Empoli, infatti, l'ex Juve ha trovato il suo 13esimo centro stagionale con la maglia della Fiorentina, come evidenzia lo studio condotto da Violanews. Non male per uno che arrivava da una stagione con un monolitico 'zero' alla casella dei gol segnati.