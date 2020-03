Pro Player ACF a VN: “La mia Fiorentina alla conquista dell’eSerie A, ma non schiero Ribery! Ecco come fare per seguirci”

Vi abbiamo raccontato ieri di come la Fiorentina eSport sia stata protagonista del primo showmatch tra squadre di Serie A (LEGGI); non paghi, ci siamo messi in contatto con TipoLosco, al secolo Angelo Giannino, che ci ha dato modo di introdurvi al meglio alla sua professione di videogiocatore viola.

Angelo, innanzitutto un po’ di spazio a te per presentarti.

Mi chiamo Angelo Giannino. TipoLosco319 è il mio soprannome, per gli amici sono semplicemente Losco oppure Tipo, il numero è per distinguermi da altri utenti simili. Sono di Messina, ho quasi 33 anni: un vecchietto, insomma. Ho iniziato ad affacciarmi al competitivo nel 1999, ai tempi della Super Nintendo, e ho cominciato con la PES League, un torneo che si svolgeva ogni domenica in tutta Italia. Ovviamente io, essendo siciliano, dovevo fare grandi sacrifici per spostarmi sempre verso Roma o Milano. La finale nazionale ammetteva i migliori 32 d’Italia, nel 2011/12 mi qualificai e vinsi, e fui notato da un clan, una squadra siciliana che si era formata in seguito alle iniziative della casa produttrice Konami. Grazie ai “Terroni” – è buffo, ma ci chiamavamo così – mi qualificai per quattro finali consecutive. Poi le finali si estesero ai migliori 64, sempre poca cosa rispetto alle iscrizioni. Con il pro player della Juventus abbiamo creato poi un clan che ha vinto tutto quello che c’era da vincere, compresi due titoli italiani consecutivi di categoria. Successivamente, dopo un periodo di pausa, ho partecipato alla nuova modalità Pro Club (10 player che controllano 10 calciatori, uno ciascuno, in una squadra), vincendo il titolo nazionale. Sono diventato professionista e mi sono unito prima alla eSport Empire e poi alla Hexon, ma ho reagito comunque come un bambino quando, un mese fa, il presidente mi ha detto che avremmo giocato per la Fiorentina: “Giorgio, ma che mi stai dicendo?” Stavo facendo i salti di gioia, ho coronato un sogno e sono riuscito a conoscere Chiesa e Lirola durante il media day.

Tu dunque giochi con e per la Fiorentina. Come si comportano i viola su PES? C’è qualche giocatore che rende particolarmente bene?

Non pensavo, ma sono sorpreso in positivo, è una squadra con cui mi trovo davvero alla grande. PES è particolare, perché per l’eSerie A adotteremo la modalità cosiddetta “livellata”, cioè il livello dei giocatori è lo stesso indipendentemente dalla squadra selezionata – il che massimizza il peso specifico dell’abilità di chi ha i comandi. Perciò io non uso Ribery, non uso Pezzella, perché questa modalità aumenta il potenziale di giocatori come Dalle Mura, Ceccherini, Beloko, che mi convengono di più. Non vi dico le facce dei dirigenti viola quando ho annunciato la panchina per FR7… Chiesa, Kouamé e Dragowski sono i miei giocatori più forti, forse l’ivoriano è il migliore di tutti. Abbiamo anche organizzato un torneo targato ACF, in una settimana siamo già a 150 iscritti. C’è tempo fino al 18 marzo per unirsi (QUI le info dettagliate).

Sampdoria, Udinese e Inter saranno i tuoi avversari nel girone. Conosci le persone che si celeranno dietro queste eSquadre?

Sì, o meglio ne conosco due su tre. Il player della Sampdoria verrà scelto da un draft che ancora non è stato effettuato. Conosco il giocatore dell’Inter, un avversario di livello che gioca per un club di livello come i nerazzurri. Quanto al ragazzo dell’Udinese, giochiamo insieme nella modalità Pro Club, ma quando giocheremo offline (la eSerie A si gioca in presenza, non online come gli showmatch, ndr) conteranno testa ed esperienza. Dovremmo cominciare il 13/14 aprile, ma non so come evolverà la situazione legata al coronavirus. Di certo c’è che finché sarà necessario mi terrò in allenamento restando a casa. Come dovrebbero fare tutti, del resto. Prossimo appuntamento: uno showmatch contro Atalanta e di nuovo Sassuolo da organizzare nei prossimi giorni, restate sintonizzati!

Veniamo all’annosa questione: perché PES è meglio di FIFA?

Me lo chiedono spesso, io ho sviluppato questa teoria: sono due giochi completamente differenti. Se vuoi giocare ad un gioco di calcio, prendi FIFA; se vuoi giocare a un gioco (marca la parola “gioco” per sottolineare la differenza, ndr) di calcio, prendi PES. FIFA è un gioco, PES è il calcio.

E i meno giovani? Come sta andando il vostro movimento?

Sta migliorando via via, noto che piano piano tutte le fasce di età si stanno avvicinando al mondo eSport, non solo per il calcio ma anche per sparatutto e altre categorie. Ci tengo a dire ai ragazzini, che oggi hanno più mezzi a disposizione, di puntare sempre ad un obiettivo, in modo tale da realizzare i propri sogni.

Infine, tutorial per i meno pratici: come si segue la eFiorentina in questo periodo di stadi chiusi?

Non è facile spiegarlo, ma ci provo. Anche io ero spaesato quando, qualche mese fa, ho cominciato a trasmettere in diretta. Mi diverto tantissimo! Si può seguire una live direttamente da Playstation, da Xbox, Youtube o Twitch (una piattaforma di streaming online: è disponibile l’app, ndr), è gratuito e accessibile a chiunque. Tutte le informazioni e gli annunci sono sui nostri profili social, quello di Hexon eSports e il mio personale. Per trasmettere, poi, basta un profilo attivo e un paio di cuffie, ragion per cui, in questi giorni di permanenza forzata a casa, Twitch è andato in tilt per le troppe trasmissioni in diretta. Grazie ragazzi!