VN – eSports, Sassuolo-Fiorentina 2-1. Il commento “Tanti avversari di livello per affrontare al meglio la eSerie A”

Si è concluso da qualche ora il primo showmatch videoludico professionistico tra due squadre italiane: Sassuolo e Fiorentina hanno giocato al meglio delle tre sfide su PES 2020. L’incontro, trasmesso live sul canale twitch del pro player neroverde stejinn7, ha visto la vittoria del Sassuolo per due partite a una, nonostante TipoLosco319, per la Viola, fosse riuscito a portare a casa il primo match col risultato di 1-3 (reti di Pulgar, Caputo, Duncan e Cutrone).

La seconda partita è finita 3-2 per i neroverdi, con tripletta di Caputo e doppietta di Kouamé, mentre nella terza non c’è stata storia: viola sconfitti 3-0 grazie ai timbri di Djuricic, Ferrari e Defrel. Totale: Sassuolo 2-1 Fiorentina.

Violanews.com ha raggiunto in serata TipoLosco319 (alias Angelo Giannino), che ci ha affidato un breve commento sulla sfida:

“Lo show match di oggi mi serviva soprattutto per provare gli schemi che cercherò di proporre nella eSerieA. Cercherò in questi giorni di confrontarmi con avversari di livello, che poi ritroverò anche nello stesso torneo, soprattutto per spostare eventuali accorgimenti tattici di gioco. Ringrazio tutti per aver seguito la live, e restate sintonizzati sul canale per gli altri show match in programma. Sempre forza viola!!!”

Non è finita qua: domani faremo con Angelo una chiacchierata più approfondita, occasione ulteriore per entrare ancor di più nel mondo degli eSports, ora che gli sport nella realtà sono fermi. Restate connessi su Violanews!