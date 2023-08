Preseason finita, si fa sul serio: cosa hanno detto le amichevoli sui nuovi

Poi c'è Infantino: ha qualità, si è fatto vedere prima in Inghilterra e poi contro il Sestri Levante, entrando anche in qualche azione da gol. Italiano lo dovrà plasmare e soprattutto collocarlo con precisione, ma il ragazzo è arrivato con l'atteggiamento giusto, voglioso di scalare le gerarchie mettendosi pienamente a disposizione.

Arthur ha diviso l'opinione della gente fin dal suo arrivo. Una cosa è certa: ha un gran piede e la personalità di prendere in mano le redini del centrocampo. Avrà anche il ritmo e la giusta tenuta contro gli infortuni che lo hanno tartassato? Ce lo dirà il fitto calendario stagionale, lui intanto si è già tolto lo sfizio del primo gol a Grosseto e ha dato saggi del perché il Barcellona ci ha puntato forte anni fa, come quella palla verticale a Newcastle che meritava miglior fortuna tra i piedi di Gonzalez. Se Amrabat alla fine rimanesse, sarebbe un partner perfetto per lui, a patto di non limitarsi mai al compitino cercando sempre di creare gioco.

Parisi, per esborso e portata (lo voleva la Juve) è stato il colpo dell'estate fino a Beltran. Uno dei primi ad arrivare, si è alternato con Biraghi (abituiamoci) e ha cominciato a contribuire alla fase offensiva arrivando spesso in area e, come Infantino, mettendo lo zampino in qualche manovra risultata poi in rete. C'è la sensazione che possa farci vedere tanto altro via via che ci si addentra nella stagione.

Infine Sabiri: preso a gennaio e studiato in tutte le salse, ha finito con l'essere il capocannoniere della preseason viola con 5 reti, complice anche la partenza di Cabral direzione Benfica. Dà sempre la sensazione di poter accendere la lampadina della fantasia, le sue punizioni sono incredibilmente insidiose. Il dubbio è sulla continuità all'interno della partita, ma crediamo che un allenatore farebbe sempre carte false per avere un elemento in grado di far saltare il banco da un momento all'altro. Può essere un jolly preziosissimo nell'economia della stagione.