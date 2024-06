Pradè e quel “grande centroavanti”: Palladino ha già espresso il suo pensiero

Il pensiero di Palladino — Oggi, molto semplicemente, la società conosce il pensiero e la valutazione dell’allenatore, mentre Palladino più o meno sa cosa dovrà chiedere alla Fiorentina. E’ stato un lungo lavoro di analisi che porterà a prendere decisioni, a tagliare giocatori, a puntarne altri già nel mirino. Pradè sa come muoversi e s’è già mosso, ma è una situazione ancora lontana dall’avere contorni netti. La bagarre sull’attaccante s’è scatenata, ovviamente, perché lo stesso direttore dell’area tecnica ha annunciato l’intenzione di comprare un “grande centroavanti”. Detto che sarebbe l’ora dopo quattro tentativi andati a vuoto e questo è un auspicio, non è che i grandi centroavanti si trovino come funghi sull’erba del Franchi. I nomi usciti fino ad oggi fanno sicuramente parte di un vasto screening, sono delle possibilità, ma su nessuno di questi si sta concentrando l’attenzione della Fiorentina. Nessuna trattativa è cominciata, al massimo sondaggi da parte del folto stuolo di intermediari.

Il grande centroavanti — A proposito, saputo che la Fiorentina vuole un “grande centroavanti”, è scattata proprio la corsa degli intermediari a consigliare o suggerire i propri ai vari mezzi di comunicazione. Come detto mille volte, i nomi nascono così. Poi si devono concretizzare e per ora non c’è trattativa. E, se devo dire la mia, fra questi nomi vedo dei centroavanti, ma non un “grande centroavanti”. Tolto Icardi, che a trent’anni segna sempre più di venti gol a stagione, ma guadagna dieci milioni netti. Non resta che aspettare con quella calma che i tifosi non possono avere, ma che sta ispirando il lavoro viola. Fra l’altro in questi giorni dovrebbe arrivare anche il nuovo direttore sportivo Goretti per completare i quadri tecnici.

Pradè dovrà cercare anche un paio di centrocampisti “pensanti”, dopo l’uscita di Arthur e Maxime, e anche per questo s’è esposto lui. Ma il mercato andrà valutato giorno per giorno, anche in base alle opportunità in entrata e in uscita. Altro esempio: Castrovilli e Bonaventura resteranno? Oggi non lo sa nessuno. Ci sono proposte fatte, risposte da dare in base a una valutazione complessiva della rosa. Entro fine mese (forse prima) si saprà, ma ad oggi è tutto sospeso. Palladino è in vacanza per qualche giorno, ma il suo pensiero l’ha espresso.

Dunque, nomi niente. So di deludervi, ripeto, ma faccio il cronista non l’inventore di notizie. E allora non resta che fare un altro giochino pericolosissimo: tu chi vorresti? Come quella storia di Gesù e Barabba…Ognuno metta il suo preferito lasciando perdere Haaland per cortesia. Io voto per quello che piace di più a Palladino, per ora non so chi sia, ma deve piacere solo a lui e non a quei fenomeni che da anni pontificano sul nulla…