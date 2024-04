Portiere, centravanti (e non solo): è sempre una questione di qualità

L'amarezza è tanta. Ovvio. E la caccia al colpevole è già partita: Italiano, Milenkovic, l'arbitro. Vale tutto, ogni opinione è legittima, ogni tesi è discutibile. Poi però ci sono i dati di fatto: la Fiorentina è uscita dalla Coppa Italia ad 1' dalla finale, pur avendo giocato per 40' in inferiorità numerica. Anche perchè giocava contro una squadra - anche questo difficilmente contestabile - più forte di lei. E allora ok, si può parlare per ore di come è stato gestito quel fallo laterale in attacco, dei gol presi in contropiede, dell'ingenuità di Milenkovic, di quel rigore alquanto sospetto (e persino del fuorigioco sul 3-1, non chiarito dalle immagini). Però alla fine il vero tema è un altro e si chiama qualità. Gli esempi potrebbero essere tanti ma ne bastano due, discretamente emblematici.