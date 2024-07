Pongracic, Valentini e poi… basta. Il piano della Fiorentina per la difesa

È difficile che la Fiorentina prenda un altro giocatore in difesa. Valentini, se non subito, arriverà e quindi avrebbe poco senso andare a spendere ulteriori soldi per un altro giocatore. Inoltre, l'idea di Palladino è quella di puntare su un giovane, Lucchesi più di Comuzzo, senza tralasciare la possibilità di vedere Biraghi braccetto di sinistra. Una soluzione d'emergenza in attesa di Valentini. Non per nulla domenica, sia per motivi di numero ma non solo, il capitano ha giocato in quella posizione alle spalle di Parisi. Scelta che potrebbe essere vista più volte in campo durante l'anno.