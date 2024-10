Pongracic, tra flop e mistero: chi avrà ragione tra Pradè e Palladino?

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marin Pongracic non è stato convocato per la partita di domani a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra." Era il 21 settembre, e il croato non rientrò tra i convocati per la sfida contro la Lazio. Da quel momento in poi, non è stato più utilizzato da Palladino. L'allenatore sperava di averlo a disposizione per la partita contro il Milan, così come lo stesso Pongracic sperava di scendere in campo già contro il TNS, ma così non è stato. Ora, c'è un alone di mistero attorno alle sue condizioni. Dal Viola Park arrivano voci che il giocatore si allena spesso con il gruppo, anche se durante questa settimana di sosta ha svolto un lavoro personalizzato insieme a Moise Kean. Se dovesse mancare anche contro il Lecce, sua ex squadra, si aprirebbe un vero e proprio caso, e Palladino sarebbe costretto a dare spiegazioni ai tifosi viola. Forse l'infortunio si è rivelato più serio del previsto?