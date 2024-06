Pobega, Vranckx e quell’indizio sul modulo di Raffaele Palladino

Prendiamo 2 nomi: Tommaso Pobega e Aster Vranckx, entrambi hanno lo stesso ruolo ma a fare la differenza è una loro caratteristica che non deve passare inosservata. Infatti, sia l'ex Torino che l'ex Milan, hanno inciso di più in una particolare posizione che oscilla tra la mezzala e il trequartista. Juric per esempio, riuscì ad esaltare le caratteristiche di Pobega nel suo 3-4-2-1, lo stesso modulo che segnò la carriera di Josip Brekalo. Lo stesso vale per Vranckx, con Pioli che lo schierò addirittura esterno del 4-2-3-1 per valorizzare le sue doti offensive. Tutto ciò per sottolineare un aspetto: il mercato della Fiorentina, per adesso, si sta dirigendo verso una strada bene precisa. Esterni pure, pochi. Centrocampisti duttili, molti. Basta pensare a Colpani. Il talento del Monza non può essere considerato un esterno puro, anzi. "El Flaco" oscilla dalla fascia alla trequarti senza trovare un punto fisso.