Pietro Vuturo, il fratello Michele a VN: “Domenica un triangolare per ricordarlo”

Una giornata di calcio per ricordare Pietro Vuturo, grande tifoso della Fiorentina, insieme a famiglia, amici e quanti gli volevano bene

Era il novembre 2020 quando Pietro Vuturo ci lasciava prematuramente. Complice il Covid, non era ancora stato possibile ricordarlo come si deve, alla presenza di tutti quanti gli volevano bene. Padre, tifoso viola, calciante, allenatore e soprattutto appassionato di calcio: tante le vesti con le quali si è presentato a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Domenica 5 giugno , a partire dalle ore 17 , ci sarà finalmente l'occasione per ritrovarsi nel nome e in memoria di Pietro.

Dopodomani, infatti, si terrà un triangolare presso il campo del Novoli, in via Arcangelo Corelli. In quell'impianto che il fratello Michele non fatica a definire "una seconda casa per Pietro e la sua famiglia". Motivo per il quale ci tiene innanzitutto a ringraziare per l'ospitalità dimostrata il presidente Roberto Travagli e Stefano Rossi, direttore dell'area sportiva. Proprio col fratello, Michele Vuturo, raggiunto da Violanews, abbiamo parlato nel dettaglio dell'iniziativa di domenica e di quello che riserverà la giornata.