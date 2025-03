Viareggio Cup: chi è Lorenzo Biagioni, difensore che ha sorpreso nella Fiorentina

Dopo la fine della 75esima Viareggio Cup vinta dal Genoa sulla Fiorentina, vi parliamo di un giocatore che nonostante le poche presenze in campionato ha disputato un ottimo torneo, mettendosi in mostra anche senza giocare tutte le partite dal primo minuto. Il ragazzo in questione è Lorenzo Biagioni , difensore classe 2007. Grosseto è il suo luogo natio, fa parte del settore giovanile viola dalla stagione 21/22 e ha collezionato anche 10 presenze nelle selezioni nazionali di categoria. Difensore centrale che in casi estremi può anche ricoprire il ruolo di terzino , ha un buon piede che gli permette di pescare i compagni che provano ad inserirsi dietro gli avversari, segue bene le marcature e ha il passo iniziale per stare dietro anche agli attaccanti più veloci.

In questa stagione non ha trovato molto spazio nelle rotazioni del mister Capparella, però questa Viareggio Cup si è rivelata un’occasione importante per mettersi in mostra e macinare minuti. Difatti, delle 6 partite giocate dai ragazzi viola fino alla finale. Il numero 4 viola di questa Viareggio Cup ha collezionato 4 presenze condite anche dalla fascia di capitano nei quarti contro l’Imolese. Le sue prestazioni, visto lo scarso utilizzo in campionato, hanno sorpreso tutti in positivo e, magari, possono essere il preludio ad un minutaggio più ampio da qui alle ultime partite che mancano per chiudere il campionato.