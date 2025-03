Viareggio Cup: chi è Giorgio Puzzoli, mancino già nel giro della Primavera viola

Giorgio Puzzoli è stato uno dei protagonisti dell'ultima Viareggio Cup disputata con l'Under 18 della Fiorentina. Nativo di Firenze, classe 2006, si è avvicinato al calcio all’età di 5 anni, semplicemente giocando in casa con suo fratello; dopodiché i suoi genitori l’hanno iscritto alla scuola calcio Lanciotto e tre anni dopo ha ricevuto la chiamata della Fiorentina. Molto entusiasta, non ha esistito un attimo ad accettare la sfida e adesso milita nella formazione della Primavera di mister Galloppa, attualmente quarta in classifica a -8 dalla capolista giallorossa. Ha collezionato 11 presenze finora, ma uno dei suoi obiettivi è quello di trovare nel prossimo futuro maggiore continuità.

L’attaccante viola nella Viareggio Cup 2025 ha segnato 3 reti (agli ottavi con il Thiès su rigore, ai quarti contro l’Imolese e in semifinale contro il Sassuolo) e fatto un assist (per Sardilli, sempre contro l’Imolese ma ai gironi). Scattante dal centrocampo in su, si distingue per la sua velocità e il suo mancino incantevole. La Viareggio Cup gli ha schiarito le idee: l'ha vissuta con entusiasmo e voglia di riscattarsi dopo gli infortuni, ma soprattutto è risultato uno dei migliori giocatori del torneo.