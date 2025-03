Viareggio Cup: chi è Davide Atzeni, il collante della Fiorentina Under 18

Tra i giocatori lanciati dalla Fiorentina Under 18 alla Viareggio Cup c'è Davide Atzeni . Questo ragazzo, nato a Firenze il 20 giugno 2007, è ben diverso dagli altri profili perché è uno di quei giocatori che si possono definire “invisibili”. Non vi parleremo infatti dei suoi gol, 0 in campionato, oppure delle sue presenze, perché Davide è un giocatore diverso, speciale. Dopo la rottura del crociato ha affrontato mesi difficili che lo hanno inevitabilmente allontanato dai campi da gioco. In campionato è tornato a giocare recentemente riuscendo a collezionare solo 5 presenze con risultati altalenanti, ovviamente dettati da un lento recupero che il trequartista viola sta ancora affrontando.

È durante la Viareggio Cup che mister Capparella ha deciso di fargli mettere qualche minuto in più nelle gambe e il moto d’orgoglio di Atzeni lo ha portato a grandi prestazioni, a ciò per cui lui è maggiormente portato, giocare a calcio. Ma non si fa per dire, Davide gioca a calcio e lo fa con quella tranquillità disarmante che solo i grandi hanno, lui è il collante, il tramite, colui che permette a tutta la rosa di comunicare, e la cosa più bella è che riesce a fare tutto questo semplicemente stando in campo. Come anticipato i numeri non sono il metro giusto per giudicarlo, lui è l’architetto del centrocampo, il baricentro della squadra, senza di lui l’equilibrio viene meno. Oltre a questo non gli manca certo la grinta e lo ha dimostrato con i 2 assist decisivi negli ultimi minuti della gara degli ottavi prima ed in semifinale poi, grazie al quale la viola ha potuto raggiungere l’ambita finale. Insomma Davide Atzeni potreste non sentirlo nominare per gol o cifre folli ma sappiate che molto probabilmente starà illuminando il centrocampo viola con passaggi visionari o con la sua serena gestione della partita.