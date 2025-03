Viareggio Cup: chi è Carlo Evangelista, ala della Fiorentina che sogna Zaccagni

Carlo Evangelista è un classe 2007, nato a Terni e protagonista per un anno delle giovanili della Ternana , poi del Perugia (dove ha passato 4 anni) e infine, dal 2019, della Fiorentina, con la quale qualche giorno fa ha consolidato i rapporti firmando il suo primo contratto da professionista. Quest’anno sta militando nell’Under 18 di mister Capparella, che conosce molto bene lui e le sue potenzialità, e ha collezionato finora 6 reti e 6 assist tra Viareggio Cup e campionato. Il suo ruolo è quello dell’ esterno alto a destra ma la sua versatilità lo rende un giocatore completo. È un grande tifoso della Lazio e ciò spiega il suo ispirarsi a Correa e Zaccagni e sogna di esordire, un giorno, in serie A.

In questa Viareggio Cup 2025 non è certo passato inosservato: ha aperto le danze con una conclusione da fuori area contro la Stella Rossa, all’inizio delle fasi a gironi. Seguendo il torneo non possiamo che descrivere il baby viola come un giocatore molto adattabile e attento in ogni parte del campo: si fa sempre trovare pronto, quando e dove serve. Sul terreno di gioco è dunque essenziale, fa ripartire il gioco e riesce a creare pericolose azioni da goal delle quali, quasi sempre, è protagonista; ma allo stesso tempo è il primo ad aiutare i compagni quando si tratta di difendere. Con Angiolini forma la coppia vincente della fase offensiva viola, che fino alla semifinale ha stupito avversari e pubblico.