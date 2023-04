La data di mercoledì 24 maggio 2023 è già cerchiata in rosso sul calendario. Italiano e i suoi allievi hanno la grande possibilità di essere ricordati come gli eroi di Firenze. Certo, non sarà facile perché la rosa dell’Inter, a parere di chi scrive, è la più profonda e più dotata tecnicamente in tutta Italia. Non tutti gli allenatori possono vantare un reparto d’attacco formato da Lautaro Martinez, Dzeko, Lukaku e Correa. Ma nel calcio, si sa, non sempre due più due fa quattro. Per di più in una gara secca dove, spesso, risultano decisivi gli episodi. Lo abbiamo visto anche al Meazza, espugnato grazie alla zampata di Bonaventura arrivata pochi minuti dopo la “cileccata” di Lukaku a un metro dalla linea di porta. Ora o mai più. “Piamose Roma!!”.