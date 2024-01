Per Rodriguez ci siamo, ma non è finita sul mercato. Il Padovani non servirà

Forze fresche dal mercato — Che la Fiorentina abbia bisogno di forze fresche, che il quarto posto sarebbe qualcosa di straordinario e per mantenerlo si debbano fare tutti gli sforzi possibili, lo sanno benissimo anche in società. Rocco Commisso non è certo un estimatore di Tafazzi. Non resta che aspettare, vedere cosa succederà e capire. Perché poi il calcio è strano. Quando è arrivato Ikonè, ad esempio, eravamo tutti contentissimi. L’avevamo visto in Champions, nel Lille scudettato, insomma sembrava uno in grado di fare la differenza. Sappiamo come è andata.

Magari questo Rodriguez, talentino che anni fa era valutato quindici milioni e poi un po’ s’è perso, arriva a Firenze e stupisce. Magari. Pare sia guarito bene dall’infortunio al ginocchio, di sicuro non è ripiego last minute, la Fiorentina lo seguiva da tempo, suggerito dal procuratore di Torreira. Ha ottime qualità tecniche e garra. Mi fermo qui perché lo conosco poco. E se poi lo stesso procuratore portasse a Firenze anche Nandez, esterno del Cagliari in scadenza? Un sussurro in un orecchio me lo dice. Vedremo. Nel mirino resta comunque anche Ruben Vargas, la trattativa va avanti fra alti e bassi, ma la Fiorentina non molla. Come non è abbandonata l’idea di prendere un centroavanti se ci saranno gli incastri giusti con il via libera dell’allenatore. E qui torniamo a Ikonè. La Roma sembra interessata, la Fiorentina ha chiesto Belotti. Scambio alla pari. Si ragiona.

C’è anche chi pensa sia possibile chiudere la sempre viva operazione Baldanzi, lasciando il giocatore a Empoli fino a giugno e inserendo il prestito di Infantino. Ragionamenti anche questi. Gli operatori sanno che la Fiorentina vuole cedere Brekalo e può scambiare Ikonè, volendo anche Nzola. Questione di incastri. Di sicuro c’è da pensare positivo, Rodriguez e Vargas dovrebbero arrivare, mancano dieci giorni alla fine del mercato. E poi se ci poniamo una domanda “due nomi che non scaldano come Rodriguez e Vargas potranno far meglio di Brekalo o Ikonè?”, la risposta non può che essere sì. Consolazione? Sicuro, ma visto che Berardi e compagnia non sono sul mercato (ammesso e non concesso che…), speriamo comunque in qualcosa di buono.Qualcosa che possa aiutare Italiano e il suo straordinario gruppo a uscire da questo momento di usura mentale e fisica.

Il recupero di Nico in vista dell'Inter — Intanto contro l’Inter tornerà Nico Gonzalez e non mi sembra poco. Non so se dall’inizio, ma tornerà. Sottil è già recuperato e per Dodò servirà un altro mesetto. Forse meno. Ma ci siamo. Forse tornerà anche Castrovilli e tutto fa. E ora perdonatemi, non vorrei più parlare della gara con il Napoli in Supercoppa. L’ho rimossa. Spero soltanto serva da lezione. Ho tanta stima di Italiano e la conservo intatta, ma mai e poi mai avrei rimesso in campo Brekalo. Piuttosto Bonaventura esterno con Barak in mezzo. Perfino Maxime Lopez adattato avrebbe fatto di più. Per non parlare di Parisi. La Fiorentina ha giocato in dieci. Amen. Del rigore e dei rigoristi avevo già scritto dopo Bonaventura a Sassuolo. Non vorrei parlarne mai più, ci sono delle categorie e vanno codificate.

Passiamo allo stadio Franchi — I Soliti Noti della politica, usati per certe situazioni, buoni per tutte le stagioni, stanno facendo passare la Fiorentina per un partito, mentre molto banalmente una società di calcio chiede di sapere dove poter andare a giocare l’anno prossimo. Mi pare legittimo. E se la stessa domanda la fanno i tifosi è doppiamente legittima. Qualcuno si è scandalizzato per Salvini al Viola Park e l’ha collegato. Bene. Secondo voi cosa avrebbe dovuto fare la Fiorentina quando un vice premier, ministro delle infrastrutture, fa telefonare il sabato pomeriggio e domanda: posso visitare il Viola Park? Glielo hanno fatto visitare. Punto. Non c’è un sussurro viola pro o contro la visita, solo silenzio. Ha parlato solo e solamente il ministro, volete far star zitto un ministro?

Nel frattempo sta diventando chiaro che anche il Padovani non servirà al calcio e alla Fiorentina. Troppe le cose chieste dalla Lega Calcio per l’eventuale agibilità. Troppi i dubbi. Con prevedibile aumento della spesa che già non è coperta. Nardella vuole comunque andare avanti anche qui per dare al rugby uno stadio rifatto che il rugby non ha mai chiesto. E non serviva. Una decina di milioni che invece potrebbero essere spesi per strutture sportive per i giovani, ad esempio.

Ripeto quello che scrivo da tre anni: fermatevi. Può succedere di sbagliare. Fate un restauro conservativo del Franchi per riportarlo allo splendore degli anni '30, datelo poi al quartiere, fatelo vivere con insediamenti e negozi nella cinta muraria e utilizzatelo per mille manifestazioni. I soldi che restano (tanti) utilizzateli per altre finalità culturali urgenti (ne posso elencare dieci) e trovate un’area per far costruire lo stadio nuovo ai privati. Magari a Rocco torna la voglia…

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.