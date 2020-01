Parallelamente all’affare Patrick Cutrone (SCHEDA), la Fiorentina è al lavoro per il futuro di Pedro. Il club viola fa sapere che una decisione definitiva non è ancora presa, ma la trattativa per l’attaccante del Wolverhampton, a cui aggiungiamo le scelte prese ieri da mister Iachini (Vlahovic titolare, Boateng a gara in corso), sono due segnali forti sul destino dell’ex Fluminense. Un possibile terzo indizio lo aggiungiamo noi: l’agente di Pedro, Marcio Giugni, arriverà la prossima settimana in Italia per fare chiarezza sulla posizione del suo assistito ed, eventualmente, parlare della futura destinazione. Un viaggio transoceanico che metterà la parola fine a questa vicenda. Intanto, come vi avevamo già raccontato la settimana scorsa, in Brasile restano forti le candidature di Flamengo e Gremio: LEGGI.