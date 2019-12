Pedro tra l’Europa ed il ritorno in Brasile. Due club in pole: il punto. Kannemann non interessa

Quello che poteva essere e non è stato. Ma che potrebbe ancora essere? L’interrogativo se lo stanno ponendo in queste ore la dirigenza viola e mister Iachini, chiamati a prendere una decisione meno dolorosa possibile sul futuro di Pedro. Il tecnico aveva chiesto tempo per valutarlo e così verrà fatto. Nel frattempo, c’è un club che più di ogni altro sta spingendo per assicurarsi le prestazione dell’attaccante brasiliano: il Flamengo. I campioni del Sudamerica lo avevano già cercato l’estate scorsa, prima dell’affondo della Fiorentina. Dopo l’offerta iniziale di 10 milioni di euro si erano spinti fino a 12, cifre altissime per il mercato verdeoro in entrata. La trattativa poi saltò per la forte rivalità tra le tifoserie e la speranza del neo eletto presidente del Fluminense Mário Bittencourt di riuscire ad incassare una cifra maggiore.

L’epilogo lo conosciamo, ma Pedro è rimasto un chiodo fisso per il tecnico Jorge Jesus. L’idea della società carioca è di prelevare il calciatore in prestito per una stagione e mezzo con formula del riscatto da definire (obbligo o diritto). Restando in Brasile, anche il Gremio strizza l’occhio al numero nove viola, ma al momento è più defilato. Precisazione: Kannemann (SCHEDA), difensore della squadra di Porto Alegre accostato alla Fiorentina, per ora non interessa alla dirigenza viola. Zero contatti. In lizza per Pedro c’è pure il Fluminense, club da cui la Fiorentina lo ha prelevato solamente 4 mesi fa, ma le possibilità finanziarie del Tricolor difficilmente consentirebbero di andare oltre un prestito secco.

E in Europa? Il Besiktas sarebbe pronto ad accogliere Pedro a braccia aperte: dalla Turchia parlano di accordo possibile sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro della durata di 18 mesi con obbligo o diritto di riscatto, più o meno la stessa formula che proporrebbe il Flamengo. In Süper Lig il brasiliano avrebbe l’opportunità di misurarsi in un campionato non di primissima fascia ma comunque più vicino a quello italiano rispetto alla Serie A brasiliana. E qua arriviamo alla discriminante potenzialmente decisiva per il futuro di Pedro: se davvero il suo problema è l’adattamento ai ritmi della Serie A, che senso avrebbe rispedirlo a titolo temporaneo in madrepatria? Il discorso cambierebbe se la scelta fosse quella di non puntare più sul giocatore privandosene in maniera definitiva, con il rischio minusvalenza. Si tratta “solo” di decidere cosa fare.