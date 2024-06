Parole, premesse e promesse. Cosa significa davvero alzare l’asticella

Mettiamola così. In attesa che alle parole seguano i fatti, e quindi che la Fiorentina dimostri davvero di voler alzare asticella e ambizioni rispetto ai traguardi raggiunti nelle ultime stagioni, non possiamo che attenerci a quanto successo in passato. Il riferimento è agli investimenti fatti, a quanto messo sul tavolo nelle varie sessioni di mercato e, soprattutto, alla politica seguita recentemente. Basta guardare i numeri insomma, per rendersi conto di come i viola (tra giugno e gennaio) nelle ultime stagioni abbiano sempre chiuso in attivo. E sia chiaro. Non è una colpa, né tanto meno un fatto di per sé negativo. Il problema appunto sta nel mettersi d'accordo su cosa voglia dire “ ambizione ” e, più che altro, nell'aver chiaro quali siano i valori di partenza.

Alzare l'asticella

Quando partirà il campionato infatti i piazzamenti buoni per l'Europa saranno i soliti sette: quattro squadre in Champions League, quinta e sesta in Europa League e settima in Conference. Se l'obiettivo insomma, e non può che esser questo, è fare un salto di qualità rispetto a quanto raccolto in questi tre anni, per la Fiorentina ciò si traduce nel mettersi dietro (almeno) due squadre tra Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta. Senza contare il Bologna che, dopo l'exploit firmato Thiago Motta, va comunque considerata come una (pericolosissima) concorrente in più. Missione mica impossibile, per carità, ma tremendamente difficile. Per non parlare delle due coppe, dove migliorare significa una cosa soltanto: vincere.