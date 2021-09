“Parlami del Sudamerica”: Italiano prepara l’Atalanta, con un orecchio altrove

Il tecnico viola prepara la partita con l'Atalanta senza i sudamericani che non avrà a disposizione sino alla vigilia della gara

Non va molto meglio al collega Gasperini, rimasto a lavorare a Zingonia con soli cinque effettivi in quota prima squadra. Musso arriverà molto a ridosso della gara, come i sudamericani viola, dunque Sportiello proverà a spingere, pronto a misurarsi contro la sua ex squadra. Il problema, per Gasperini, è l'attacco. La posizione di Ilicic sarebbe forzata dalle condizioni di Muriel e Zapata, che lavorano a parte a Zingonia, e dall'infortunio alla caviglia in Nazionale per Piccoli, uscito malconcio dalla sfida dell'Under 21 a Empoli, contro il Lussemburgo.