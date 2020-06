Pannofino a VN: “Lazio-Fiorentina non finirà 0-0. Doppierei Iachini e Ribery. Commisso…”

Dopo il pareggio contro il Brescia, la Fiorentina si appresta ad affrontare il durissimo esame Lazio (L’EMERGENZA DEI BIANCOCELESTI). Sabato sera i viola saranno ospiti di Inzaghi, in avvicinamento alla delicata sfida dell’Olimpico abbiamo intervistato in esclusiva il noto attore e doppiatore Francesco Pannofino, grande tifoso laziale. Oltre ad un curriculum ricco di progetti televisivi e non solo, l’artista è famoso per la sua grande carriera da doppiatore. Pannofino, infatti, ha prestato la voce a grandi star internazionali come George Clooney e Denzel Washington.

Francesco, si aspettava un cammino così da parte della sua Lazio?

Mi aspettavo un campionato di livello, abbiamo una bella squadra e un allenatore importante, purtroppo abbiamo la panchina corta. Il KO contro l’Atalanta ci allontana un po’ dal sogno

La partita contro la Fiorentina può essere uno spartiacque importante?

Sicuramente sarà una partita importantissima tra due squadre che non stanno molto bene. Mancano tante gare e il caldo potrà essere un ostacolo per tutti, anche se credo che alla fine rivincerà la Juve”

Lei è noto, tra le tante cose, per la sua grande carriera da doppiatore. Le piacerebbe doppiare Ribery?

Assolutamente sì, potrebbe fare l’assassino (ride ndr) anche se sarebbe facilmente riconoscibile. Mi piacerebbe doppiare anche Iachini, mi sta simpaticissimo fin da quando era calciatore

Se potesse scegliere un giocatore tra Castrovilli e Chiesa da portare alla Lazio chi prenderebbe?

Chiesa per me è fortissimo, lo prenderei subito. Mi piaceva il padre e mi piace anche lui. Ogni anno ci sono voci che lo vedono lontano da Firenze, Commisso so che invece vuole fare una grande squadra, ma deve spendere. Apprezzo molto la Fiorentina fin da quando ero ragazzino, la vidi vincere lo scudetto 68′-69. Spero di rivederla presto raggiungere traguardi importanti

Come ha vissuto gli ultimi difficili mesi?

Penso sempre a chi ha perso la vita, a chi sta male, a chi ha perso il lavoro. Anche nel mio mestiere c’è tanta gente che si è ritrovata in difficoltà, persone che vivono con gli spettacoli e che si sono ritrovate a casa da un momento all’altro. Io nella vita sono stato più fortunato, però tanti vivono con le tournèe e soffrono ancora di più questa situazione. Io ho avuto anche il vantaggio di un ritorno di popolarità con le repliche di Boris ed Emigratis

Adesso invece che progetti ha?

Sto leggendo diverse sceneggiature, aspetto anche di tornare in teatro. L’epidemia ha fermato una serie di spettacoli che avrebbe fatto tappa anche a Firenze, ma torneremo. Intanto continuo la mia attività di letture con gli audiolibri

Che partità sarà Lazio-Fiorentina?