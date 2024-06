Palladino, l’Ariete viola. Heidi va sui Pinamonti

La scelta fatta sull'allenatore campano mi e' piaciuta, dei tanti nomi fatti mi e' sembrata la situazione piu' equilibrata, portera' aria nuova, un allenatore meno integralista che non si vergogna di giocare anche in funzione dell'avversario quando occorre. Non mi tirate fuori che e' stato per due anni, dal 2006 al 2008, giocatore di Lei, con 51 presenze e 9 gol, dopo aver visto Giovanni Trapattoni allenare la Fiorentina ed avere il presidente dichiarato tifoso a strisce , lasciate lavorare in pace il nuovo allenatore. L'importante sara' mettergli a disposizione una buona rosa, con tante novita' nei ruoli carenti che ormai conosciamo. Auguri di buon lavoro, mi raccomando Mister: SI FACCIA BEN INTENDERE!!!

Heidi sui Pinamonti — Quando sento il nome di Pinamonti mi viene sempre in mente Heidi che saltella su un velluto di margherite, inneggiando ad una bellissima giornata di sole. Non ho niente contro questo ragazzo, ma reputo che calcisticamente la Fiorentina abbia bisogno di NON SBAGLIARE PIU' la scelta sul centravanti titolare, se poi dopo aver acquistato due ottimi centravanti si vuole prendere anche Pinamonti come terza scelta mi potrebbe andare bene. Se andrete a visionare le rose delle squadre di serie A, gli attaccanti a disposizione di ogni mister sono minimo 3, e' vero che di punte forti ce ne sono poche, bisogna far scendere in campo la squadra scouting per trovare giocatori ancora non conosciutissimi con prezzi abbordabili e grandi qualita'.

Ma esiste la nostra squadra scouting? non lo so, arrivano solo giocatori affermati, costosissimi sull'acquisto e con ingaggi importanti. Se i parti sono Infantino e Christensen e' bene rivedere qualcosa. Su Beltran ci penserei molto bene, ancora non ha un ruolo ben preciso, mi sembra un mediano d'attacco, con buone qualità tecniche, non eccelse, un fisico da potenziare , quando poi si arriva dall'altra parte del mondo nel campionato italiano non e' mai facile. Per le performance espresse, 25 milioni mi sono sembrati tanti.

Spero nell'arrivo di giocatori importanti che possano far salire il tasso tecnico della squadra, soprattutto che arrivi un funambolo che faccia innamorare i tifosi, che possa catturare l'attenzione anche dei bambini di Firenze, noto all'uscita delle scuole che ci sono troppi ragazzini con le maglie strisciate e della Roma, oggi per un tifoso viola in erba e' difficile trovare il nome da farsi stampare sulla maglia da comprare, Nico e' come il tempo: non sai mai che giornata trovi. Ci vogliono certezze, pensare che l'Atalanta con lo stadio in rifacimento ha vinto l'Europa League, Firenze e la sua tifoseria meritano molto di più... Speriamo bene.