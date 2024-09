Palladino, il caso è aperto: la pazienza fino a quando? Stadio, il nodo dei tempi

Sei partite sono poche per capire se Palladino è davvero l’allenatore giusto per la Fiorentina, sono pochissime per dare giudizi e trarre conclusioni. Purtroppo però il tema è caldo e il #Palladinoout è già partito, oggi i social sono un tribunale fatto di sentenze senza appello. Ma dietro ai social non si può andare, nei momenti di difficoltà servono invece soltanto riflessione e analisi. E’ evidente che ci siano molte cose che non funzionano, altre sono discutibili, ma sono soprattutto i tre punti in quattro partite (tre facili) e le due inguardabili sfide di Conference ad avere impressionato in negativo. Palladino fa fatica, questo è altrettanto evidente. Non sembra padrone del gruppo, la Fiorentina è cresciuta pochissimo dopo quasi due mesi di lavoro e questi sono dati di fatto. La scarsa esperienza, soltanto meno di due anni di panchina a Monza sotto l’ala di Galliani, ha sicuramente condizionato il lavoro del tecnico, la squadra completata nelle ultime ore di mercato non l’ha aiutato. Ma non è più il tempo delle giustificazioni, degli alibi, dei se e dei ma. La Fiorentina è questa, per me la migliore degli ultimi anni anche se avrei fatto qualcosa di più e di diverso per la difesa, quindi mi aspetto che l’allenatore si liberi rapidamente dei suoi dubbi, faccia delle scelte decise e trovi la strada giusta sia dal punto di vista tattico che nella scelta degli uomini. Non drammatizzo, lo ripeto. Ho già scritto che anche le prime cinque partite di Gasperini a Bergamo furono un disastro, quattro sconfitte e una vittoria, pure per lui all’epoca chiedevano l’esonero, poi abbiamo visto cosa è venuto fuori. Ma anche Sacchi, Allegri e altri allenatori importanti hanno avuto in carriera inizi di campionato da brivido, lo ricordo perché il calcio è questo non si possono dare giudizi sensati prima di ottobre. Qualcuno dirà, e allora perché la Roma ha già esonerato De Rossi? Perché la decisione non è stata presa soltanto per i risultati scadenti delle prime quattro giornate, ma per troppi dubbi sulla gestione complessiva del gruppo, il rapporto non facile con diversi giocatori, un allenatore che forse non ha ancora completamente smesso i panni del calciatore. Non è il caso di Palladino, almeno per ora non ci sono segnali negativi extra-campo. Il gruppo lavora, lo segue, ha voglia di imparare il calcio nuovo che l’allenatore propone. E poi, credo, quando la Fiorentina ha deciso di puntare su un giovane mister emergente, avrà sicuramente messo in conto la sua scarsa esperienza, la possibilità che lavorare in una piazza difficile come Firenze, il giocare in Europa, avrebbe avuto bisogno di un periodo di assestamento.