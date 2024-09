Palladino e la (non) gerarchia dei rigoristi: evitiamo però i “penalty contesi”

Non utilizziamo il termine "polemica" o "litigio", per carità, anche perché non c'è stato nulla di tutto questo in occasione del secondo rigore concesso alla Fiorentina contro la Lazio. Protagonisti, in quel momento molto delicato, Moise Kean ed Albert Gudmundsson, che ha poi trasformato con assoluta freddezza anche il secondo penalty di giornata, regalando così i primi tre punti stagionali ai viola. L'islandese è stato irremovibile nei confronti del compagno di squadra che si era proposto per calciare dal dischetto. Una scena già vista lo scorso anno nel Genoa, ad esempio, con Retegui nei panni di Kean e Gud sempre attore protagonista. Le doti del 10 viola su calcio piazzato sono note e probabilmente, si spera, saranno un'arma in più per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Il quale, in conferenza stampa, ha subito chiarito: lui la gerarchia dei rigoristi non la fa. Si è limitato a citare i protagonisti in tal senso, quindi, appunto, Gudmundsson, Kean, ma anche Mandragora. Dunque, il prossimo rigore a favore, chi lo tirerà?