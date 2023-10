Pagnini: “Ecco chi potrebbe arbitrare Fiorentina-Juventus”

"Marcenaro ha diretto in maniera lineare e sugli episodi contestati non ha commesso errori"

Direi più che sufficiente, ha tenuto un comportamento lineare usando lo stesso metro per le due formazioni. Ha lasciato giocare molto fischiando 12 falli alle Lazio e 17 alla Fiorentina. Per quanto riguarda l'episodio di Ikoné a fine primo tempo ha ritenuto quella di xxx una trattenuta lieve e in questo caso il Var non può intervenire perché è impossibile dalle riprese capire l'intensità che si percepisce solo dal vivo.