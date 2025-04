Pagnini a VN: “Ayroldi designazione sorprendente. Per lui è un dentro o fuori”

"Ayroldi è una designazione a sorpresa per Milan-Fiorentina. La gara è importante, per una lotta europea. Mi aspettavo un arbitro con un curriculum più pesante, ma si può anche leggere sotto due punti di vista. Quello di responsabilizzare un arbitro al terzo anno, in una sfida che comunque non vale lo Scudetto. Questa partita può alzare il suo livello, può essere una deisgnazione che serve a capire a che punto sia Ayroldi. Sta arbitrando abbastanza bene, ma mi aspettavo comunque un nome più pesante. Per lui sarà un vero dentro o fuori. Per adesso la Fiorentina ha avuto arbitri importanti, come Doveri e Mariani. Quindi Rocchi ritiene che Ayroldi sia preparato al match"