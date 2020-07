PAGELLE VN – Superman Terracciano si esalta e chiude la porta, Lirola sfiora il gol

TOP E FLOP

TERRACCIANO 8: Nella notte di San Siro c’è un solo protagonista che ruba la scena della Scala del Calcio. Quello che dovrebbe essere il numero 12 viola si esalta, mettendo il mantello da Superman e giocando una partita da fenomeno vero. Sono almeno tre gli interventi prodigiosi che chiudono la porta.

BADELJ 5.5: Serata complicata anche per il croato, che soffre la fisicità di Barella e le tante incursioni dei centrocampisti neroazzurri. Prova a far ripartire la manovra viola più volte, con non troppa fortuna.