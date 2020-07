PAGELLE VN – Serata nera per Lirola, la difesa prova a reggere fino all’ultimo

MILENKOVIC 7: Gigante delle retrovie viola, si improvvisa anche goleador. Prestazione solida, come tutti i tre centrali, nonostante le tante offensive dei giallorossi non commette sbavature ed è incolpevole sui due rigori concessi ai padroni di casa.

LIROLA 4.5: Inizia bene, ma commette un’ingenuità enorme, regalando il primo rigore per un fallo lampante ed in ritardo su Bruno Peres. Finisce praticamente in quel momento la sua gara, visto che da li in poi è molto distratto, sbaglia molti palloni e non riesce mai ad essere incisivo. Si perde Dzeko in occasione del contatto con Terracciano, che Chiffi valuta incredibilmente rigore.