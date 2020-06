PAGELLE VN – I migliori sono i più esperti. Ma Caceres, purtroppo, fa eccezione

PEZZELLA 6,5: Donnarumma sfugge ai suoi radar e fa partire il cross che porta al rigore, ma niente panico: la specialità della casa è ancora calda, il pareggio è servito con un’incornata poderosa sull’arcobaleno di Pulgar. Granitico in alcuni interventi, Joronen gli nega la doppietta ancora su azione d’angolo. Non trema la sua retroguardia sottoposta alla pressione dell’uomo in meno.

CACERES 4: Non è facile giocare da terzino destro dopo tanto tempo a sinistra, ma il ritardo su Dessena nell’occasione del rigore non c’entra con questioni di lato. Ammonito, riesce a raddrizzare la barra e ad arrivare all’intervallo senza altri scossoni. Il problema è che si prende un secondo giallo evitabilissimo a quaranta metri dalla porta, palla coperta, a venti minuti dalla fine. Incomprensibile.