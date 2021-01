Pagelle VN- Fiorentina umiliata, drammatica in ogni zona del campo. Non si salva nessuno

MILENKOVIC 4: Prestazione terrificante del centrale serbo, che non azzecca niente. Rigore a parte, c’è una sua topica in ogni gol partenopeo, si fa saltare come un birillo costantemente da Insigne e non chiude mai gli spazi. Non c’è niente da salvare dopo una prestazione così, svogliato e senza mordente.

IGOR 4: Divide a braccetto la palma del peggiore in campo con Milenkovic, commettendo errori altrettanto gravi in tutti i gol del Napoli. Mangiato sia fisicamente che in velocità, non riesce mai a leggere le situazioni di gioco. Giganteschi passi indietro dopo il periodo di crescita.

