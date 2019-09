PAGELLE VN: Che beffa a Parma, un blackout rovina la festa. Chiesa e Ribery una spanna sopra tutti

Chiesa 7.5: Finalmente Federico, in una partita difficilissima per lui, sommerso dai fischi dei tifosi atalantini e dai calcioni dei giocatori neroazzurri. Trova un gol fortunoso, grazie alla deviazione di Palomino che beffa Gollini, ma l’esultanza sotto il settore viola è rabbiosa e di gioia. L’azione che porta al secondo gol viola parte da una sua maglia a centrocampo e una palla geniale per Ribery.

Milenkovic 5: Dei viola è il meno attento, con qualche pallone perso distrattamente e alcuni falli di troppo. Svolge comunque il compitino, ringhiando su Muriel. Sparisce nel finale, quando c’era maggiore bisogno dei suoi centimetri.