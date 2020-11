PAGELLE VN- A Parma vincono la noia e la nebbia, che brutta Fiorentina…

BIRAGHI 6.5: Mezzo voto in più dei compagni per un semplice fatto, è l’autore degli unici due tiri in porta della Fiorentina. Nel primo tempo batte una punizione sulla quale Sepe mette i guanti, nel secondo tempo chiama il portiere ducale al super intervento dopo un preciso inserimento in area che l’aveva liberato per la conclusione.

KOUAME 5: Prestazione incolore dell’ivoriano, che garantisce molta mobilità sul fronte offensivo, ma non è mai pericoloso. Ha sulla testa una ghiotta occasione nel primo tempo, ma arriva in ritardo all’appuntamento e manda alto. Non si ricordano tiri verso lo specchio, ci si aspetta di più.